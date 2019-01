Hongkong und das Perlflussdelta: Neue Verkehrsverbindungen stärken Wirtschaft und Tourismus

Der neue Hochgeschwindigkeitsbahnhof Hongkongs und die neue Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke haben die Fahrzeiten für Millionen von Menschen im chinesischen Perlflussdelta verkürzt. Das neue Verkehrsnetz verändert das Leben von Pendlern, Geschäftsleuten und Touristen. In dieser Folge von Spotlight schauen wir uns die Auswirkungen dieser neuen Infrastruktur auf die Region und ihre Zukunftsperspektiven an. Außerdem sprechen wir mit Menschen, die das Jahrhundertprojekt geplant und gebaut haben. Das Projekt ist ein neues Highlight für den Tourismus in der Region.