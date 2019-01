Panda feiert Geburtstag mit Eistorte

Mit Eistorte wurde im Zoo von Kuala Lumpur der erste Geburtstag eines (noch namenlosen) Pandabären gefeiert. 34 Kilogramm ist das Tier mittlerweile schwer, seine Eltern Liang Liang und Xing Xing wurden 2014 für zehn Jahre von China an Malaysia ausgeliehen. Das erste Junge der beiden, Nuan Nuan, wurde im August 2015 geboren und 2017 nach China gebracht. In freier Wildbahn leben Schätzungen zufolge rund 1800 Pandas, insbesondere in Bambuswäldern im Westen Chinas.