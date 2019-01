"Mayday"*: Parlament stimmt über "Brexit"-Deal ab

Die britische Premierministerin Theresa May muss sich auf eine historische Niederlage bei der Abstimmung zu ihrem "Brexit"-Deal am heutigen Dienstagabend gefasst machen. Britische Medien rechnen damit, dass ihr - bei insgesamt 639 Unterhaus-Abgeordneten - mehr als 100 Stimmen aus dem eigenen Lager fehlen könnten.

Mit einem leidenschaftlichen Appell in letzter Minute hatte May versucht, die Abgeordneten umzustimmen. Nur die Zustimmung zum Austrittsabkommen könne einen chaotischen EU-Austritt am 29. März oder eine Abkehr vom „Brexit“ verhindern, warnte May. «Geben Sie diesem Deal eine zweite Chance», rief sie den Abgeordneten zu.