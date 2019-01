Trump hat während des "Shutdowns" Spendierhosen an

In Honduras machen sich erneut Migranten auf den Weg in den Norden. Hauptziel: die USA, wo über die Zuwanderung heftig gestritten wird.

"Ich werde dahin gehen, wo es Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Wenn es Arbeit in Mexiko gibt, bleibe ich da oder in Guatemala. Das hängt von dem ab, was ich gerade sagte. Wenn es Jobs in Guatemala gibt, bleibe ich da. Wenn es Jobs in Mexiko gibt, dann da. Aber direkt in die USA - nein."

Seit drei Wochen "Shutdown"

In den USA gipfelte der Streit um die Finanzierung einer von US-Präsident Trump geforderten Grenzmauer in einem "Shutdown", der seit drei Wochen Teile der US-Regierung lahmlegt. Die Demokraten verweigern Trump die nötige Zustimmung zu einem Haushaltsgesetz, das die Finanzierung der Mauer vorsieht.