Corbyn will „Zombie-Regierung“ stürzen

Die britische Premierministerin Theresa May steht nach der Schlappe in der Abstimmung über das EU-Austrittsabkommen vor der nächsten Entscheidung. Ihre Regierung sieht sich einem Misstrauensantrag der Opposition ausgesetzt. Um sich und ihre politischen Mitstreiter zu retten, stellte sie sich in ihrer Rede am Vormittag ausdrücklich in den Dienst des Parlamentes und der Bevölkerung.

„Die Aufgabe, auf die ich gestern Abend hinwies, ist, auf die Meinung des Parlaments zu hören, die Sichtweise der Abgeordneten nachzuvollziehen, um herauszufinden, wie wir die Unterstützung des Unterhauses erhalten, um das Ergebnis der Volksbefragung umzusetzen", so May. "Die Regierung möchte zuallererst sicherstellen, dass wir das Ergebnis in die Tat umsetzen und die Europäische Union verlassen.“