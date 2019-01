Theresa May übersteht Misstrauensantrag - mit 19 Stimmen mehr

Oppositionsführer Jeremy Corbyn hatte gleich im Anschluss an das No-Deal-Votum gefordert, dass Mays Regierung zurücktreten müsse. „Das ist eine katastrophale Niederlage für diese Regierung", sagte er. „Ich habe einen Misstrauensantrag eingereicht, mit dem sich das Parlament an diesem Mittwoch befasst, damit es sein Urteil über die Inkompetenz dieser Regierung fällen kann."

Mit 202 zu 432 Stimmen war der Brexit-Deal von Theresa May am vergangenen Abend gescheitert.

Was kann passieren?

Trotz des Sieges spielt die Zeit gegen May. Sie versucht seit Dezember, ein Brexit-Abkommen mit der EU durch das Parlament zu bringen. Da der Deal nun gescheitert ist und der 29. März näher rückt, wird ein harter Brexit ohne Deal immer wahrscheinlicher.

Das eigentliche Problem – der Konflikt um den Brexit – wird weiterbestehen. Experten vermuten deshalb, dass es auch ein zweites Brexit-Referendum geben könnte.

So auch der britische Jurist Thom Brooks. Euronews sagte er: „Ich denke, am Ende steht ein in irgendeiner Form ein Referendum als wahrscheinlichstes Ergebnis. Wenn die Abgeordneten keinen Kompromiss finden und die EU dabei bleibt, dass es keine Änderung des Abkommens gibt, dann ist auch ein geänderter Plan eine Sackgasse. Ein neues Referendum scheint das Einzige zu sein, was beide Seiten zusammenbringen könnte."

