Pro und contra Brexit in London: Public Viewing vor Parlament

Zahlreiche Londoner haben die Brexit-Abstimmung im Unterhaus vor dem Parlamentsgebäude auf einer Großbildleinwand live miterlebt. Unter ihnen waren sowohl Brexit-Befürworter als auch Gegner.

Nach dem klaren Nein des Parlaments zum Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May schaut Europa je´tzt gespannt auf die Entwicklung in Großbritannien. "Ein geordneter Austritt bleibt in den nächsten Wochen unsere absolute Priorität", sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier heute im Europaparlament.

Nach ihrer schweren Niederlage im Unterhaus muss sich May jetzt einer Misstrauensabstimmung stellen. Es gilt als wahrscheinlich, dass sie die nötigen Stimmen bekommt und weitermachen kann. May kündigte an, sich mit allen Parteien zu treffen, falls das Parlament ihr das Vertrauen ausspreche.