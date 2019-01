Verfolgungsjagd mit Polizei endet im ... Supermarkt

Eine seltsame Verfolgungsfahrt in Dallas im US-Bundestaat Texas: ein schwarzer Mini-Van flüchtet als er in eine Routine-Polizeikontrolle kommt. Die Polizei nimmt die Verfolgung des Mannes auf. Einmal stoppt er kurz an einer Kreuzung, um dann doch wieder aufs Gas zu treten.

Eine volle Stunde später parkt der Wagen, ein Mann steigt aus und geht in einem Supermarkt einkaufen. Als er diesen wieder verlässt erwarten ihn bereits die Beamten mit gezogener Waffe: Festnahme!