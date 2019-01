Brexit: May führt Gespräche mit Opposition Neuer Tag, neue Abstimmung - das ist zurzeit Programm in Großbritannien.

May übersteht Misstrauensvotum

Die britische Premierministerin Theresa May hat einen Tag nach der krachenden Niederlage für den mit Brüssel ausgehandelten Brexit-Vertrag einen Misstrauensantrag der Opposition überstanden. Eine Mehrheit der Abgeordneten sprach May und ihrem Kabinett am Mittwochabend im Parlament in London das Vertrauen aus: 306 Stimmen für den Misstrauensantrag, 325 dagegen.