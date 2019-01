Widerstand gegen Autokraten wächst - so derJahresbericht von Human Rights Watch

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat ihren Jahresbericht zur weltweiten Lage der Menschenrechte publiziert. Darin heißt es, die wichtigste Erkenntnis des zurückliegenden Jahres sei nicht, dass autoritäre Trends andauerten, sondern dass der Widerstand gegen sie wachse.

So wurden die Protestbewegungen gegen Angriffe auf die Demokratie in Europa stärker. Zehntausende Menschen seien beispielsweise gegen die autoritären Regierungen in Ungarn und Polen auf die Straße gegangen, erklärt Kenneth Roth, der Geschäftsführer von Human Rights Watch.