Brexit: Garantien für britische Auswanderer in Portugal

Die britische Botschaft in Portugal hat mehrere Treffen im ganzen Land organisiert, um die Fragen der zahlreichen britischen Auswanderer zu beantworten - in Hinsicht auf den bevorstehenden Brexit.

Die britischen Ex-Pats, die sich in Portugal niedergelassen haben machen sich Sorgen - gerade nachdem das Parlament in London den ausgehandelten Vertrag abgelehnt hat. Die diplomatischen Vertreter Großbritanniens in Portugal garantieren aber die in dem Vertrag gegebenen Sicherheiten.