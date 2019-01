Gelbe Westen: Alle blicken auf Macron

Es ist das zehnte Protestwochenende der Gelben Westen in Frankreich. Am 17. November gab es die ersten großen Kundgebungen. Am vergangenen Samstag nahmen rund 80.000 Menschen an den Protesten teil. Eine große Kundgebung ist an diesem Samstag in Paris vor dem Invalidendom vorgesehen. Im Visier haben viele der Demonstranten Staatspräsident Emmanuel Macron, der kürzlich eine Reihe von Diskussionsveranstaltungen im ganzen Land eingeleitet hat.