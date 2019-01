Guter Segen für Katze, Hund und andere Tiere

Antonius von Padua ist der Schutzheilige der Tiere. Und in Madrid kommen am Tag des Heiligen Antonius jedes Jahr Tausende mit ihrem Hund, ihrer Katze, ihrem Vogel oder anderen Haustieren in die Kirche, um ihre besten Freunde vom Priester segnen zu lassen.

Priester Angel Garcia erklärt, dass sich der Heilige Antonius besonders um streunende Hunde gekümmert und diese gepflegt hat und dass er deshalb zum Schutzpatron der Tiere wurde. Die Kirche in Madrid, in der Angel Garcia tätig ist, heißt "San Antonio".

Einige Tierfreunde kommen von weit her, um ihren Hund oder ihre Katze von Pater Angel Garcia segnen zu lassen. Jedes Jahr bringen etwa 15.000 Menschen ihre Haustiere zur Segnung, meint der Priester. Und viele von ihnen kommen alle Jahre wieder...