Danzig: Trauer um ermordeten Bürgermeister Adamowicz

Adamowiczs Witwe erinnerte in ihrer Trauerrede an einen Politiker, der verbunden habe: "Du hast versucht, die Spaltungen zu überwinden, damit der Hass aufhört", sagte sie. "Mein Liebster, deine Gedanken machen uns stark und wir brauchen diese Stärke gerade jetzt, denn es kommen harte Zeiten auf uns zu."

Knapp eine Woche nach der Ermordung des Danziger Bürgermeisters Pawel Adamowicz haben sich Tausende Menschen bei einer Trauerfeier von ihm verabschiedet. Unter den etwa 3500 Trauergästen in der Marienkirche in der polnischen Hafenstadt waren auch zahlreiche Politiker , darunter EU-Ratspräsident Tusk, die früheren polnischen Präsidenten Lech Walesa und AleksanderKwasniewski sowie der aktuelle Präsident Andrzej Duda und Regierungschef Mateusz Morawiecki.

Adamowicz war am Sonntag während einer Wohltätigkeitsveranstaltung auf offener Bühne niedergestochen worden und starb am Montag an seinen schweren Verletzungen. Die Tat führte angesichts des angespannten politischen Klimas auch zu einer Debatte über Hassreden. Der parteilose Adamowicz vertrat liberale Ansichten und befürwortete die Aufnahme von Flüchtlingen. Er wurde von extrem rechten Kreisen angegriffen, aber auch von regierungsnahen Medien kritisiert.