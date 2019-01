Enes Kanter: Basketballer und Gülen-Anhänger

Enes Kanter war türkischer Basketball-Nationalspieler, seit 2009 lebt und spielt er in den Vereinigten Staaten. Ein Gastspiel seiner New York Knicks in London macht der 26-Jährige aber nicht mit. Kanter ist Anhänger des ebenfalls in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen und fürchtet, in Großbritannien von türkischen Agenten festgenommen zu werden.