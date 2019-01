Frankreich: Gelbe Westen wieder auf der Straße

Ungeachtet der von Präsident Emmanuel Macron eingeleiteten nationalen Debatte haben die Gelben Westen in Frankreich wieder demonstriert – an diesem Samstag zum zehnten Mal seit dem 17. November. Begleitet wurden die Kundgebungen von einem großen Polizeiaufgebot. In Paris kamen laut Polizei auf 7000 Demonstrantinnen und Demonstranten 5000 Sicherheitskräfte. Die Protestierenden erinnerten auch an die zehn Menschen, die bei den Demonstrationen ums Leben kamen.