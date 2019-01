Geht's den Autofahrern an den Kragen? Benzin bald 52 Cent teurer

Schriftgrösse Aa Aa

Auf Twitter ist die Diskussion in vollem Gange. Dabei rufen viele auch dazu auf, die Welt nicht in „wir“ und „die“ aufzuteilen. „Die“ - das sind die Autofahrer, die die Luft in den Städten verschmutzen und die Klimaziele in Gefahr bringen. Einige Autofahrer fordern aber bereits "freie Fahrt für freie Bürger".

Das Verkehrsministerium in Berlin hat offenbar eine Studie in Auftrag gegeben, an der die „Nationale Plattform Zukunft der Mobilität“ derzeit arbeitet. In der Presse sind die ersten Ergebnisse bekannt geworden. Ziel der Arbeitsgruppe ist es,