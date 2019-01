Frankreich: Zwei Tote bei Brand in Skiort Courchevel

Bei einem Brand im französischen Skiort Courchevel sind zwei Menschen ums Leben gekommen. 25 Menschen wurden laut regionalen Behörden verletzt, vier darunter schwer. Sie wurden per Helikopter in umliegende Krankenhäuser gebracht, befänden sich aber nicht in Lebensgefahr. Die Verletzten hatten sich teilweise aus dem Fenster gestürzt. Die Toten wurden unter den Gebäudetrümmern gefunden.

Das Feuer brach den Behörden zufolge aus bisher unbekannten Gründen gegen 4 Uhr 30 morgens in einem Wohnhaus aus, in dem vor allem Saisonarbeiterinnen und -arbeiter untergebracht waren. Es konnte gegen 8 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Mehr als 100 Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Polizisten waren vor Ort. Die etwa 60 Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes wurden evakuiert und in einem Gemeindehaus untergebracht.

Die Behörden leiteten eine Untersuchung zur Bestimmung der Brandursache ein.