Spannungen: Israel und Syrien melden Raketenbeschuss

Israel äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. In der Regel kommentiert die Regierung in Jerusalem Berichte über vermeintliche israelische Angriffe in Syrien nicht. Vergangene Woche hatte Regierungschef Benjamin Netanjahu solche Attacken jedoch bestätigt. Diese hätten sich gegen Lagerhallen mit iranischen Waffen gerichtet. Seine Regierung betonte immer wieder, sie werde keine dauerhafte iranische Militärpräsenz in Syrien tolerieren.