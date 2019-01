Weibliche Gelbe Westen demonstrieren

Weibliche Gelbe Westen: Auf die Rolle von Frauen in der französischen Protestbewegung machten rund 100 Teilnehmerinnen einer Kundgebung nahe es Eiffelturms in Paris aufmerksam. Sie sprachen sich auch gegen das aus ihrer Sicht unangemessene Vorgehen der Polizei aus, die mit unverhältnismäßiger Härte gegen Gelbe Westen vorgehe.

Am Vortag hatte es in zahlreichen Städten des Landes wieder Demonstrationen gegeben. Die französische Regierung verteidigte das hohe Aufkommen an Ordnungshütern mit Gewaltausbrüchen, Brandstiftungen und Plünderungen, die es im Laufe der seit November andauernden Aktionen der Bewegung immer wieder gab. Zahlreiche Mitglieder der Gelben Westen distanzieren sich von Gewalt.