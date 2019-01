Flugzeug mit Top-Stürmer Emiliano Sala an Bord über dem Ärmelkanal verschwunden

Ein Kleinflugzeug, an dessen Bord sich offenbar der Fußballer Emiliano Sala befunden haben soll, ist am Montagabend über dem Ärmelkanal verschwunden, berichteten Polizeiquellen am Dienstag.

Das Flugzeug PA 46 Malibu flog von Nantes ab und sollte eigentlich in Cardiff landen. Der letzte bekannte Standort des Flugzeugs war etwa 20 Kilometer nördlich von der britischen Insel Guernsey.

Die Suche nach dem Flugzeug mit zwei Personen an Bord wurde nach Angaben der Polizei von Guernsey in der Nacht unterbrochen, aber am Dienstagmorgen um acht Uhr wiederaufgenommen. Bisher fehlt von dem Flugzeug jede Spur.

Vor einigen Tagen ist offiziell bekannt geworden, dass der Stürmer vom FC Nantes zu Cardiff City wechselt. Für ihn wurde eine Ablösesumme in Höhe von 17 Millionen Euro bezahlt.