Haute Couture in Paris: Dior lädt in den Zirkus ein

Modeschau im Zirkuszelt – das gab es an Tag eins der Fashion Week in Paris. Das Modehaus Christian Dior verwandelte den Garten des Rodin-Museums in eine riesige Manege, entführte die Gäste in die bunte Welt von Dompteuren, Akrobaten und Clowns.

Unter die Models mischten sich professionelle Zirkus-Artisten, die mit ihren Akrobaten-Nummern den Laufsteg-Schönheiten beinahe die Schau stahlen. Aber nur beinahe. Denn auch die Haute-Couture-Sommerkollektion von Kreativdirektorin Maria Grazia Chiuri sprühte nur so vor Fantasie und Zirkus-Charme.

Eng anliegende Kleider, die an Trapezkünstlerinnen denken lassen, bodenlange Plisseekleider, Smokings mit goldenen Knöpfen, Schulterklappen und Paspeln, wie sie sonst Dompteure tragen. Bestaunt wurde die Zirkusparade in der französischen Hauptstadt von hochkarätigen Gästen wie Kristin Scott Thomas und Eva Herzigova.