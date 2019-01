Teile der Niagarafälle zu Eis erstarrt

Ein besonderer Anblick bietet sich derzeit Besuchern der Niagara-Fälle - seit Dienstag sind Teile der spektakulären Wasserfälle zu Eis erstarrt.

Grund dafür ist ein Sturmtief, das arktische Luft aus Kanada vom mittleren Westen bis in den Nordosten der USA bringt. Dort sind rund einhundert Millionen von der Kaltwetterfront betroffen - besonders in Boston, Pittsburgh und New York mussten sich die Menschen warm anziehen.

Touristen und Besucher der Niagarafälle scheint das wenig auszumachen, sie nutzen die einmalige Chance für ein paar Schnappschüsse.