DR Kongo: Neuer Präsident Felix Tshisekedi vereidigt

Felix Tshisekedi ist als neuer Präsident der Demokratischen Republik Kongo angelobt worden. Er ist der Amtsnachfolger von Joseph Kabila, der seit 2001 an der Macht war. Kenias Präsident Uhuru Kenyatta nahm als einziges ausländisches Staatsoberhaupt an der Feierstunde teil. Tshisekedis Sieg bei der am 30. Dezember durchgeführten Wahl wird von seinem Widersacher Martin Fayulu angezweifelt. Fayulu sprach von Betrug und legte Einspruch ein, das Verfassungsgericht des Landes wies die Klage allerdings zurück und bestätigte Tshisekedi als neuen Präsidenten.