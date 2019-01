"Jugend für das Klima": 32.000 Schüler marschieren durch Brüssel

Eine Stimmung, vergleichbar derer in ausverkauften Fußballstadien, herrschte am Donnerstag in der Brüsseler Innenstadt. Nach Polizeiangaben strömten 32.000 Schüler auf die Straßen, um lautstark gegen Treibhausgase und den Klimawandel zu protestieren. Zum insgesamt dritten Mal binnen drei Wochen hatten die Jugendlichen die Schule geschwänzt, um die herrschende Klimapolitik in Belgien und ganz Europa an den Pranger zu stellen.

"Wir wollen unsere Solidarität mit unseren Enkelkindern zeigen", sagte etwa Michel Depaepe. "Unglücklicherweise tun unsere Politiker gar nichts, deshalb kämpfen wir."

Der nächste Massenmarsch ist bereits für kommenden Sonntag in Brüssel geplant. Dann sind auch ausdrücklich erwachsene Teilnehmer willkommen.