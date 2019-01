Dramatische Bilder aus der Türkei: In der Provinz Antalya hat ein Mann versucht, eine junge Frau zu retten, die bei Unwettern in einem Auto in einen Fluss gespült wurde. Der Mann konnte gerettet werden. Das Auto wurde geborgen. Die Suche nach der 20-Jährigen hielt zunächst an.

Zudem kam in den Unwettern ein Mensch zu Tode, elf weitere wurden verletzt.