Etwa 2.000 machen mit beim 50. Donauschwimmen in Neuburg

Bis zur letzten Minute konnten sich die Teilnehmer in Neuburg an der Donau für das "größte Winterschwimmen Europas" anmelden - und fast 2.000 haben beim 50. Jubiläum mitgemacht. 70 davon waren "Eisenharte", die sich nur in Badekleidung in den eiskalten Fluss stürzten und 400 Meter weit schwammen.

Danach folgte der "schwimmende Faschingszug" von Verkleideten in Neoprenanzügen. Dabei waren Teilnehmer aus vielen Regionen Deutschlands sowie aus Frankreich, Österreich, Tschechien und Polen. 14 Personen mussten wegen Unterkühlung aus dem Wasser gefischt werden, das berichtet die Augsburger Allgemeine.

Im vergangenen Jahr was das Donauschwimmen in Neuburg wegen des Hochwassers ausgefallen.