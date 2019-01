1,05 Millionen jährlich: Riesenrente für Daimler-Chef Zetsche

Dieter Zetsche erhält nach seinem Abschied als Vorstandsvorsitzender der Daimler AG eine jährliche Rente von mindestens 1,05 Millionen Euro.

Einen entsprechenden Bericht der „Bild am Sonntag“ bestätigte ein Unternehmenssprecher. Damit stehen dem 65-Jährigen ab 2020 mehr als 4000 Euro pro Tag zur Verfügung. Zetsche steht seit 2006 an der Daimler-Spitze, im Mai gibt er seinen Posten an den Schweden Ola Källenius ab, der im Vorstand bislang für die Bereiche Konzernforschung und Entwicklung zuständig ist.

Erwartet wird, dass Zetsche 2021 nach dem Ablauf einer zweijährigen Karenzzeit einen Posten im Daimler-Aufsichtsrat übernimmt.