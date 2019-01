Costa Rica: LEGO-Ausstellung beeindruckt jung und alt

Sie ist eine der größten LEGO-Ausstellungen der Welt: In San José, Costa Rica, sind derzeit beeindruckende LEGO-Werke zu sehen sein. Die Oper von Sydney und das Kolosseum in Rom sind nur einige der Bauwerke, die bei dem Event zu sehen sind. Auch Science-Fiction Fans und Rennsport-Liebhaber kommen auf ihre Kosten, so zeigt die Ausstellung auch Szenen und Stars aus "Star Wars" oder LEGO-Ferrari-Sportwagen.

In interaktiven Bereichen können Besucher selbst kreativ werden und eigene Kunstwerke bauen:

"Mit LEGO wird man wieder zum Kind, man setzt sich hin und spielt, stundenlang, ohne zu merken, wie die Zeit vergeht, seine eigene Fantasie zu nutzen und etwas Neues schaffen.", sagt dieser Besucher.