Wirtschaftsnachrichten aus den VAE - Business Line Dubai

Die alten Lehren des islamischen Bankwesens verbunden mit Blockchain-Technologie führt zu Innovationen mit globalen Auswirkungen. Ein weiteres Thema: "business angel", die von Frauen geführte Unternehmen unterstützen. Darum geht es in dieser ersten Folge von Business Line Dubai, das Magazin, das Sie auf dem Laufenden hält mit Wirtschaftsnachrichten aus der "Stadt des Goldes".

Die Schlagzeilen des Monats:

Manche Bewohner haben derart hohe Behandlungskosten, dass sie sie trotz des obligatorischen Krankenversicherungssystems nicht begleichen können.

Der Dubai International Airport) führt 2018 zum fünften Mal in Folge das Ranking der internationalen Flughäfen mit den meisten internationalen Passagieren an: Die Zahl der Reisenden stieg um ein Prozent auf 89,1 Millionen Menschen. Dank der erleichterten Visumpflicht gab es 6 Prozent mehr chinesische Besucher und 14,5 Prozent mehr russische Reisende als 2017.

Laut dem Vorsitzenden von DAMAC Properties Hussain Sajwani stehen Dubais Immobilienmarkt noch mindestens zwei schwache Jahre bevor. Auch für 2019 prognostiziert die Immobilienplattform PropertyFinder einen weiteren Rückgang der Branche.

Außerdem gehen wir in dieser Folge von Business Line Dubai darauf ein, wie eine Verbindung von Altem und Neuem zu Innovationen mit globalen Auswirkungen führt: Das islamische Bankwesen ist wohl so alt wie der Islam selbst und wird trotz eines jüngsten Einbruchs sowohl bei Muslimen als auch bei Nicht-Muslimen immer beliebter. Laut Prognosen wird es bis 2021 rund 2,7 Billionen Euro wert sein.

Die Zukunft der islamischen Wirtschaft

Nach den religiösen Regeln des Islams beruht das islamische Bankwesen auf einer Gewinnbeteiligung, Kreditzinsen sind verboten. Islamische Anleihen (Sukuks) machen nur ein Prozent des Weltmarktes aus. Aber dieser Anteil des Kuchens dürfte sich vergrößern, denn der Internationale Währungsfonds hat Vorschriften für die Branche eingeführt, die inzwischen in mehr als 60 Ländern weltweit gelten.

In Dubais wirtschaftlicher Vision von einer geringeren Abhängigkeit vom Öl ist die islamische Wirtschaft eine wichtige Säule: 2016 trug sie rund 8,3 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt des Dubai-Emirats bei - mit steigender Tendenz:

"2016 haben Verbraucher weltweit über zwei Billionen US-Dollar für Shariah-konforme Produkte ausgegeben. Ein Volumen, das sich durch Ausgaben sowohl von Muslimen als auch Nicht-Muslimen ergab", so Abdulla Al Awar, Geschäftsführer, Dubai Islamic Economy Development Centre.

Blockchain stellt den Bankensektor auf den Kopf

Blockchain stellt den Status quo im Bankensektor radikal infrage. Einfach gesagt handelt es sich um eine offene, dezentrale Datenbank für jegliche Transaktionen. Zwischenhändler werden bei diesem transparenten und sicheren Zahlungsverkehr überflüssig. Was passiert, wenn diese neue revolutionäre Technologie mit den alten Lehren des islamischen Bankwesens kombiniert wird? Wir haben Ibrahim Mohammed gefragt, den Gründer von "OneGram" in Dubai, einem Start-up, das den Preis als "Beste islamische Kryptowährung" bei den "Islamic Retail Banking Awards" gewann:

"Wir bieten einen digitalen Vermögenswert, also eine Art Wertspeicher, wir bieten ein Werkzeug oder ein 'digital asset', mit dem man Dinge bezahlen, Transaktionen tätigen kann, aber meiner Meinung nach sollte man das typische Wort "Währung" vermeiden, denn Sie würden eine Kreditkarte nicht als "Währung" bezeichnen, oder? OneGram war der erste Anbieter, der eine Asset-Backup-Lösung einführte, das bedeutet im Grunde genommen, dass man - wie wir zum Beispiel Gold benutzen, um die Zahlungsmethode abzusichern, die virtuelle Coin kann nie gegen Null gehen, sie kann auf den Preis von einem Gramm Gold fallen, aber nie darunter, weil wir das Gold halten, um sie abzusichern. Wir leben in einer Art Echtzeit-Gesellschaft, Blockchain ist Echtzeit, Transaktionen werden sofort getätigt, schickt man Geld von Dubai nach China, London oder Australien kann das in Sekundenschnelle passieren."

Katalysatoren für die Karriere von Frauen

In der Region Mittlerer Osten Nordafrika bzw. MENA-Region fördern Katalysatoren-Programme für Start-ups ein florierendes Ökosystem für Unternehmertum. Womena ist einer dieser "business angel". Die Plattform unterstützt von Frauen geführte Unternehmen dabei, den Rat und das Startkapital zu finden, das sie brauchen, um ihr Unternehmen auf den Weg zu bringen.

Womena-Gründerin Elissa Freiha: _"Ehrlich gesagt, bin ich der Meinung, dass diese Region derzeit einer der aufregendsten Start-up-Zonen weltweit ist, einfach deshalb, weil das Potenzial noch ungenutzt ist. Die Ressourcen sind da und werden genutzt; es gibt immer mehr weltweite Aufmerksamkeit und wir haben Potenzial - es gibt beeindruckende Unternehmer, technologisches Talent aber die Mischung der beiden Bereiche stimmt noch nicht. Die aufregendsten Angebote, in die ich investiere, sind diejenigen, bei denen ich eine persönliche Beziehung zu den Gründern habe, bei denen man wirklich in Kontakt zu den Menschen steht."

Amal Bahloul profitierte von Womenas Unterstützung: Die Tunesierin gründete vor drei Jahren "Lights, Camera, Learn!", um arabischen Kindern - darunter viele syrische Flüchtlinge - das Filmemachen beizubringen:

"Wir wollen wirklich etwas verändern, und um das zu erreichen, brauchen wir viel Unterstützung, vor allem um unsere Zahlen zu erhöhen: Bisher haben wir innerhalb von drei Monaten 179 Kinder ausgebildet, 24 Kurzfilme gedreht und 7 "Rote-Teppich-Veranstaltungen in vier verschiedenen Ländern veranstaltet. Und hoffentlich ziehen wir mit unserer gemeinnützige Botschaft die richtigen Leute an, damit sie mit uns zusammenarbeiten."