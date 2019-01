Schnee im Rheinland: Da ging nicht mehr viel

Starker Schneefall im Rheinland hat den Verkehr auf dem Flughafen Köln/Bonn am Donnerstagvormittag für rund zwei Stunden zum Erliegen gebracht. Auch nach der Wiederaufnahme des Flugbetriebs kam es zu Verspätungen. Viele Reisende mussten deshalb Wartezeiten in Kauf nehmen. Nach Angaben des Flughafens mussten 23 Verbindungen gestrichen werden. „Planmäßig standen am Donnerstag insgesamt 214 Passagierflüge auf dem Flugplan“, hieß es weiter.

Auf den Autobahnen im Raum Köln und anderen Landesteilen Nordrhein-Westfalens kam es zu mehreren Unfällen. An diesem Freitag wird es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes im Westen nur im höheren Bergland Schnee geben, in der Nacht zum Samstag wird mit Schneeregen gerechnet.