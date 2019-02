Groundhog Day: "Phil" prophezeit gutes Wetter

Winterdepression ade. Millionen Amerikaner in den USA haben den Groundhog Day - den Murmeltiertag - gefeiert. Die Wettervorhersage sah gut aus - zumindest in den Augen derer, die an den alten Brauch glauben:

Als beim jährlichen Groundhog-Ereignis in Gobbler's Knob in Pennsylvania ein Waldmurmeltier zum ersten Mal aus seinem Bau gelockt wurde, warf "Phil keinen Schhatten" - deshalb wird mit einem schönen Frühling gerechnet. "A beautiful spring it shall be!" lautet die Prognose.