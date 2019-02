Vaterschaftsklage: Ex-König Albert II. lehnt DNA-Test ab

Im Streit mit seiner möglichen unehelichen Tochter lehnt es der frühere belgische König Albert II. ab, sich einem Vaterschaftstest zu unterziehen. Das hatte Ende vergangenen Jahres ein Gericht in Brüssel angeordnet. Der frühere König will gegen das Urteil in Berufung gehen.

Es geht um die Künsterlin Delphine Boël, die seit 2013 um die Anerkennung als Tochter des ehemaligen Monarchen kämpft. Sie kam 1968 zur Welt. Ihre Mutter ist die Baronin Sybille de Selys Longchamps. Diese gab an, eine zwei Jahrzehnte dauernde Affäre mit damaligen König gehabt zu haben.

Albert II. dankte vor rund fünf Jahren zu Gunsten seines Sohnes ab. Medien spekulierten, ob der Rückzug in Zusammenhang mit den Enthüllungen stehen könnte.