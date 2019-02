Gegen Fahrverbote: Gelbwesten protestieren in Stuttgart

Ioannis Sakkaros bringt die gelbe Weste nach Stuttgart. 26 Jahre ist der Dieselfahrer alt, Porsche-Mitarbeiter - und wütend über das Fahrverbot in seiner Stadt. Seit vier Wochen führt er jeden Samstag in Stuttgart Demonstranten auf die Straße - gegen die Diesel-Abgasregeln.

"Es ist nicht gerechtfertigt, dass wir Bürger das ausbaden müssen, was Regierung und Autoindustrie verursacht haben", sagte Sakkaros. Die gelbe Weste gehöre allen: "Das soll diese Bürgerinitiative widergeben."

Seit Anfang des Jahres ist in Stuttgart ein Fahrverbot in Kraft - ein Ärgernis für die rund 800 Demonstranten, die dieses Mal am Protest teilnahmen. Viele lehnen es ab, sich wegen der Abgasregeln ein neues Auto zu kaufen Knapp die Hälfte der Demonstranten kam, nach französischem Vorbild, in gelber Weste.

"Wir wollen nicht aggressiv sein, wir wollen nicht böse sein. Aber wir wollen drauf aufmerksam machen", sagte eine Teilnehmerin. "Frankreich hat uns ganz toll gezeigt, dass man mit einer gelben Weste Aufmerksamkeit erreicht."

Kommendes Wochenende wollen die Demonstranten in Stuttgart wieder auf die Straße gehen. Auch in anderen deutschen Städten sind schon Kundgebungen in Planung.