Zweiter Abschied von Fußballer Sala

Vor dem Fußballspiel von Cardiff City gegen Bournemouth haben Mannschaften und Zuschauer im Stadion von Cardiff dem verschollenen Spieler Emiliano Sala Respekt mit einer Schweigeminute gezollt.

Bereits am Mittwochabend beim Spiel gegen den AS Saint-Etienne hatten sich Salas ehemalige Kollegen vom FC Nantes in Trauer von dem Argentinier verabschiedet.

Nie hatte Sala für seinen neuen Verein Cardiff City gespielt, bei dem er gerade erst unterschrieben hatte. Noch vor seinem ersten Einsatz verschwand er mit dem Flugzeug beim Überqueren des Ärmelkanals von Frankreich nach England.

Mitte der Woche hatten Ermittler erste Hinweise auf das Schicksal des Flugzeuges erhalten. Am Strand einer französischen Gemeinde fanden sie Teile, die möglicherweise zu der verschwundenen Maschine gehörten.