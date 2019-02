In Moskau sind bei einem Brand in einem Wohngebäude mindestens sieben Menschen getötet worden, wie russische Medien berichten. Der Brand konnte demnach am frühen Morgen gelöscht werden. Er hatte sich auf etwa 2000 Quadratmeter ausgeweitet. Dutzende Menschen wurden evakuiert.

Das Feuer in dem mehr als 100 Jahre alten denkmalgeschützten Gebäude brach laut Berichten im fünften von sieben Stockwerken aus. Das Haus sei einsturzgefährdet. Die Brandursache werde untersucht.