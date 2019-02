Mädchen durchbricht Sicherheitsabsperrung beim Besuch des Papstes in Abu Dhabi

Ein kleines Mädchen hat eine Absperrung durchbrochen, um Papst Franziskus in Abu Dhabi zu begrüßen.

Der Papst war gerade mit seinem Papamobil in das Stadion von Abu Dhabi eingefahren, um die Abschlussmesse am Ende seines zweitägigen Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emirate.

Der Papst sagte seinen Leibwächtern, sie sollen das Kind zu ihm kommen lassen und beugte sich hinab, um den Kopf des Mädchens zu berühren.

Auf seinem Rückweg nach Rom sagte Papst Franziskus im Flugzeug: "Sie war mutig." Er fügte hinzu, dass er sei sich sicher sei, dass das Mädchen eine strahlende Zukunft haben würde.