East Cleveland: Vater raucht und vergisst sein Baby im Zug

Das Video einer Überwachungskamera der Verkehrsbetriebe in Cleveland hat einen Moment festgehalten, der der Alptraum aller Eltern sein dürfte. Ein junger Vater war an einer Haltestellen in East Cleveland kurz vor die Tür gegangen, um eine Zigarette zu rauchen. Seinen Säugling ließ er dabei im Wagen, wenige Meter von der Tür entfernt, zurück. Doch dann gehen plötzlich die Türen zu, das Kind bleibt allein in dem fahrenden Zug zurück, während der Vater versucht, den Zug einzuholen. Doch der Mann hatte Glück im Unglück. Der Zugführer erfuhr noch vor dem Einfahren im nächsten Bahnhof von dem Zwischenfall. Angestellte der "Greater Cleveland Regional Transit Authority" reagierten schnell - schon wenig später war der Vater mit seinem Baby wieder vereint.