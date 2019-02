Schneeballschlacht zu dritt oder zu viert - ach was! Think big - dachten sich die Menschen in Tacoma im US-Bundesstaat Washington. Via Facebook verabredeten sie sich im Wright Park - zu einer gigantischen Massen-Schneeballschlacht. Hunderte hielten den Schneeball so überhaupt nicht flach - und kalt wurde sicher auch niemandem. Was für eine Gaudi!