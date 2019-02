"Trump hat mich und meine Familie verletzt“: Iranische Fotografin wehrt sich gegen Trump-Tweet

View this post on Instagram

My name is Yalda Moayeri, I’m 37 years old and I am a photojournalist from Iran. I am also the photographer of this photo. I took this picture a year ago during demonstrations around Tehran University. The circumstances were very difficult. I wasn’t able to reveal my identity for six months because I thought that being known as the photographer I might get me into trouble. But I came out as it’s important to show the situation in Iran in a clear and transparent manner. It would be a great honor for me if this image would be a symbol of freedom everywhere in the world. But having president Trump use it without my permission in a tweet in Persian even is a great shame for me and causes me deep sorrow. Because of his policies I, my family and my friends are forced to live under sanctions that are devastating our lives. Our currency lost 70 percent of its value. We all became poor. Even if I could go to America financially (I cannot) to visit my dad, I wouldn’t be able to go, as he has imposed a travel ban on the Iranians he says he cares so deeply for. This image shows my people and is for my people, and shouldnt be abused by this Mens in Washington. من يلدا معيري عكاس اين عكس هستم. اين عكس را يكسال پيش در روز ٩ دي ماه در جريان اعتراضات مردمي در دانشگاه تهران گرفتم و بخاطر ترس از دستگيري و مشكلات امنيتي كه ممكن بود براي خودم و خانواده ام پيش بيايد ٦ ماه هويت عكاس را مخفي نگاه داشتم.اين عكس در مقياس بسيار وسيعي در مطبوعات و رسانه هاي جهان منتشر شد و تبديل به نمادي از آزادگي و حريت در جهان شد كه طبعا براي من باعث بسي افتخار است.اما به عنوان يك ايراني كه هر روز و هر روز بيشتر از تحريمهاي ايالات متحده آسيب مي بيند، بخاطر تفاوت قيمت ارز و پول ملي قادر به مسافرت به كشورهاي همسايه هم نيست و به دليل قانون منع مسافرت آقاي ترامپ سالهاست از ديدار پدر و مادرش محروم مانده است، ديدن اين عكس در پشت توييت آقاي ترامپ و مصاحبه مطبوعاتي آقاي پمپئو و هر سياستمدار آمريكايي بزرگي ،شرمندگي زيادي به همراه دارد. اين عكس از مردم ايران و براي مردم ايران گرفته شده است و نبايد توسط هيچ كس ديگري مورد سواستفاده قرار بگيرد. #sanctions #Iran#donaldtrump #unitedstates #demonstration #tehranuniversity #freedom #abused