An diesem Dienstag hat in Madrid der historische Prozess gegen 12 Politiker aus Katalonien begonnen, denen - weil sie für die Unabhängigkeit der Region gekämpft haben - Rebellion zur Last gelegt wird.

Theresa May hat im Parlament in London eine weitere Rede zum Brexit gehalten.

In Frankreich gibt es eine drastisch gestiegene Zahl antisemitischer Vorfälle.

Das und mehr präsentiert von Thomas Gahde.