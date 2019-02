Belohnung für „King“: Verrückte Hundetradition in New York

Der Westminster Kennel Club in New York ist eigener Angabe nach Amerikas ältester Verein für Sport mit reinrassigen Hunden. Seit 1877 gibt es den Klub und auch die jährlichen Wettbewerbe haben Tradition.

Das Gewinnertier darf nach getaner Arbeit schlemmen: In einem Lokal in New York wird dem Hund ein ordentliches Stück Fleisch aufgetischt und dann in maulgerechten Stückchen gereicht. In diesem Jahr durfte sich der Foxterrier „King“ an dieser Belohnung erfreuen. „King“ hatte es sich verdient: Im berühmten Madison Square Garden gewann er zuvor den alljährlichen Wettbewerb und machte damit seiner Rasse alle Ehre - denn Foxterrier stehen in der Siegerliste des Westminister Kennel Clubs ganz oben.