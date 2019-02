Venezuela steckt tief in der Krise. Oppositionsführer Juan Guaidó und Staatschef Nicolás Maduro ringen um die Macht in dem südamerikanischen Land, das reich an Ölreserven ist. Den Menschen fehlt es an Lebensmitteln und Medikamenten. Einige Venezolaner versuchen deshalb, auf illegalen Routen das Land in Richtung Kolumbien zu verlassen.