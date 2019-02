Eisbärenbaby: Ein großes, starkes Mädchen!

Das Eisbärenbaby in Berlin ist ein "großes, starkes Mädchen". Zum ersten Mal seit der Geburt des Tieres Anfang Dezember waren zwei Tierärzte und eine Pfegerin in das Gehege mit der Wurfhöhle gekommen.

Mutter Tonja war kurzzeitig mit Fleisch nach nebenan gelockt worden, damit der kleine Eisbär untersucht, gewogen und geimpft werden konnte.

Die kleine Eisbärendame wiegt 8,5 Kilo und ist 61 cm lang.

Wenn alles gut geht, soll Mutter Tonja mit ihrem Nachwuchs im März dem Publikum vorgestellt werden.

Die Berliner nehmen großen Anteil am Eisbärenmädchen, ist der Bär doch das Wappentier Berlins.

Tierpark Berlin

Einen Namen hat die Kleine noch nicht. Der Tierpark ist vorsichtig. In den vergangenen Jahren hatten Tonjas Jungtiere nicht überlebt. Es war dies der erste Besuch von Menschen in der Wurfhöhle. Bisher hatte man Tonja ganz in Frieden gelassen, um das Leben des Kindes nicht zu gefährden. Auch jetzt ist Tonja wieder mit ihrer Tochter alleine in der Wurfhöhle. Der Tierarztbesuch dauerte nicht einmal eine Viertelstunde. Ein zweiter Besuch soll erst in einigen Wochen erfolgen.