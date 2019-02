Das war knapp! Im US-Bundesstaat Iowa wurde ein Polizist zu einem Verkehrsunfall gerufen und wollte mit der Aufnahme des Falls beginnen. Ein Lastwagen fuhr an der Unfallstelle vorbei und wurde in halsbrecherischem Tempo von einem Wagen überholt. Dabei schrammte der Raser bei rutschiger Fahrbahn nur haarscharf an dem Polizisten und dem geparkten Auto vorbei.