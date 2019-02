Basejumping in Schottland und mehr "No Comment Highlights" der Woche

Protest, Blütenmeer, gefrorene Landschaften und ein todesmutiger Basejumper - das sind einige der beeindruckendsten Videos der Woche.

Wütende Schäfer und Bauern auf Sardinien

In mehreren Orten auf Sardinien haben Schäfer und Bauern kannenweise Milch auf Straßen geschütttet. Sie protestierten gegen die zu niedrigen Preise, weil sie bei weniger als 60 Cent pro Liter Milch nicht von ihrer Produktion leben können.

Wunderschöne Kirschblüte in China

Aus dem ganzen Land reisen Touristinnen und Touristen nach Ganzhou im Osten der chinesischen Provinz Jiangxi, um sich dort die blühenden Kirschbäume anzuschauen.

Eingefrorene Fischerboote

In Dalian in der Provinz Liaoning waren hunderte Fischerboote eingefroren. Im Überflug bietet sich ein ganz besonderes Bild: Eisschollen und Boote, soweit das Auge reicht.

Atemberaubende Basejumps in Schottland

In Schottland ist Tim Howell von mehreren verschneiten Bergen gesprungen - in atemberaubenden Basejumps. Einer der beeindruckenden Berge waren die Storr Cliffs auf der Isle of Skye.

