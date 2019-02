Zürich: Bruno Ganz im Alter von 77 Jahren gestorben

Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz ist im Alter von 77 Jahren in seiner Heimatstadt Zürich gestorben. Das gab sein Management bekannt. Bruno Ganz galt sowohl auf der Bühne als auch im Film als einer der Großen seines Fachs. 2017 spielte Ganz in "Der Trafikant" den Psychoanalytiker Sigmund Freud., 2014 Adolf Hitler in "Der Untergang".

Als Sohn eines Schweizer Arbeiters und einer italienischen Mutter wuchs Ganz in Zürich auf. Schon als Schüler entdeckte Ganz seine Leidenschaft für das Schauspiel. Die von Ganz mitgegründete Berliner Schaubühne wurde in den 70er Jahren zum Drehpunkt des europäischen Theaters. Mitte der 70er Jahre wurde der Film zu seinem Metier.

Im vergangenen Sommer sollte Ganz bei den Salzburger Festspielen den Erzähler in der Mozart-Oper "Die Zauberflöte" spielen. Dazu kam es nicht mehr. Die Proben musste er auf dringenden ärztlichen Rat abbrechen.