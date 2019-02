George Mendonsa (95), der "küssende Matrose" vom Times Square ist tot

Der "küssende Matrose vom Times Square" gilt als eines der berühmtesten Fotos zum Ende des Zweiten Weltkriegs, George Mendonsa, der Mann auf dem Foto, ist nun im Alter von 95 Jahren gestorben, wie seine Tochter US-Medien mitteilte. Der einstige Angehörige der US-Navy starb bereits am Wochenende im Altenheim in Middletown im US-Staat Rhode Island.

Die berühmte Kuss-Szene ereignete sich während einer spontanen Siegesfeier zur Kapitulation Japans in New York am 14. August 1945. Mendonsa hatte eine junge Krankenschwester willkürlich in die Arme genommen und innig geküsst. Der Fotograf Alfred Eisenstaedt verewigte diesen Moment - der später auf der Titelseite des "Life"-Magazins erschien.

Die Krankenschwester wurde später als Greta Zimmer Friedman identifiziert. Sie starb nach Angaben des Senders NBC 2016 im Alter von 92 Jahren.

In den Jahren danach hatten mehrere Matrosen behauptet, sie seien der berühmte küssende Matrose. Doch Gesichtserkennungs-Programme bestätigten später, dass es sich bei dem Matrosen um Mendonsa handelte. "Mein Vater war sehr stolz auf seinen Dienst (bei der Navy), sowie auf das Bild, und was es bedeutete", sagte Tochter Molleur. "Es war immer, viele, viele Jahre später, ein wichtiger Teil seines Lebens."