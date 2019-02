Frankreichs Präsident Emmanuel Macron besuchte in Quatzenheim nahe Straßburg den jüdischen Friedhof, auf dem Unbekannte rund 80 Grabsteine mit Hakenkreuzen beschmiert hatten. Macron zeigte sich entschlossen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Antisemitismus sei die Negation dessen, was Frankreich ist, so der französische Präsident. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.