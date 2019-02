Antisemitismus: Macron kündigt Gesetz gegen Hass im Netz an

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will verstärkt gegen Antisemitismus vorgehen. Ein Gesetzesentwurf gegen Hass im Internet nach dem Vorbild Deutschlands werde demnächst vorgelegt, so die Ankündigung Macrons beim jährlichen Treffen des Dachverbandes der jüdischen Organisationen in Frankreich.

Macron: Antisemitismus "seit Zweitem Weltkrieg noch nie so stark"

Emmanuel Macron sagte während einer Rede: "Unser Land, der Rest Europas und eigentlich fast alle westlichen Demokratien sind mit einem Wiederaufleben des Antisemitismus konfrontiert, der wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie so stark war. In den vergangenen Jahren hat es tödliche Übergriffe in Frankreich gegeben."

Hakenkreuze auf jüdischen Gräbern

Zuvor hatte Macron einen jüdischen Friedhof im Elsass besucht, wo zahlreiche Gräber mit Hakenkreuzen geschändet worden waren. In Frankreich ist die Zahl judenfeindlicher Vorfälle im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen.